Triathlon Tilda Månsson vince la tappa delle World Series a Yokohama

Tilda Månsson si è aggiudicata la vittoria nella gara femminile individuale delle World Triathlon Series a Yokohama, in Giappone. La competizione si è svolta su distanza olimpica e fa parte della stagione 2026 del circuito mondiale di triathlon. La prova ha visto numerose atlete affrontarsi in acqua, su strada e in bicicletta, con la vincitrice che ha concluso la gara in un tempo complessivo di circa due ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La gara individuale femminile della tappa di Yokohama, in Giappone, delle World Triathlon Championship Series 2026, disputata su distanza olimpica (1.5 km di corsa, 37.7 km di ciclismo, 10 km di corsa), premia la svedese Tilda Månsson. Non c’erano azzurre in gara. La vittoria va alla svedese Tilda Månsson, prima in 1:50:13, che riesce a spuntarla al termine di un duello serratissimo ingaggiato con la britannica Beth Potter, che si attesta alla piazza d’onore in 1:50:15, a 0:02, mentre alle loro spalle completa il podio la lussemburghese Jeanne Lehair, terza in 1:50:36, a 0:23. Resta ai piedi del podio la tedesca Lisa Tertsch, quarta con il... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Tilda Månsson vince la tappa delle World Series a Yokohama ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Triathlon, a Yokohama in scena la seconda attesissima tappa delle World SeriesDopo l’esordio di Samarcanda dello scorso mese, le World Triathlon Series tornano in scena sabato 16 maggio sul classico percorso del WTCS di... Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Samarcanda delle World SeriesEntra sempre più nel vivo la stagione del triathlon internazionale, anzi ai massimi livelli, dato che nel fine settimana in arrivo sarà la volta del...