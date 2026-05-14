Sabato 16 maggio si tiene a Yokohama la seconda tappa delle World Triathlon Series, dopo l’esordio di Samarcanda del mese precedente. La competizione si svolge sul tradizionale percorso del circuito WTCS, attirando atleti da diverse nazioni che si sfidano in una prova che comprende nuoto, ciclismo e corsa. La manifestazione si svolge in un contesto cittadino, con le diverse discipline che si svolgono in zone specifiche della città.

Dopo l’esordio di Samarcanda dello scorso mese, le World Triathlon Series tornano in scena sabato 16 maggio sul classico percorso del WTCS di Yokohama (Giappone). Siamo pronti per vivere gare con un vero e proprio parterre de roi del quale, però, saranno assenti gli italiani. Saranno al via, tra gli altri, i campioni olimpici in carica Matt Hauser e Alex Yee, assieme a Miguel Hidalgo (numero 2 del circuito) e Tim Hellwig (numero 1). Ovviamente il percorso è su distanza olimpica: la frazione di nuoto in porto, di 1,5 km su due giri, si trasforma in una frazione in bicicletta di 4 km su 10 giri, e infine si conclude con una corsa di 10 km su quattro giri fino al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Triathlon, a Yokohama in scena la seconda attesissima tappa delle World Series

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