Un uomo è stato multato per aver portato il figlio sul tubo della bicicletta. La sanzione ha suscitato commenti e polemiche sui social. La sindaca di Castelfranco Veneto ha commentato la vicenda, invitando i cittadini a rispettare le norme di sicurezza. La multa è stata applicata dalle forze dell’ordine durante un controllo di routine. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei bambini durante le uscite in bicicletta.

Alla fine è intervenuta pubblicamente anche la sindaca di Castelfranco Veneto (Treviso), Maria Ghimenton, richiamando la cittadinanza al "senso di responsabilità", nel tentativo di placare gli animi accesi da un post pubblicato sulla pagina Facebook "Sei di Castelfranco se." e che aveva pericolosamente diviso i commentatori in due fazioni: pro e contro la polizia locale. La colpa degli agenti? Aver sanzionato per 27 euro un papà, che, in violazione al Codice della Strada, trasportava il figlio sul tubo della bicicletta. E, dopo aver scatenato la polemica, il post è stato rimosso., "Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo, l'ho seduto sul tubo della bici, risultato: multa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Treviso, multato perché porta il figlio sul tubo della bicicletta: lo sfogo del papà scatena la polemica social

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Papà porta il figlio ai centri estivi sulla canna della bicicletta, fermato e multato dai vigili. La foto sul web e lo sfogo: «Vergognoso»Un uomo è stato multato di 27 euro dai vigili mentre portava il figlio di sei anni ai centri estivi, facendolo sedere sulla canna della bicicletta.

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