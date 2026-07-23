Un uomo è stato multato di 27 euro dai vigili mentre portava il figlio di sei anni ai centri estivi, facendolo sedere sulla canna della bicicletta. La scena è stata immortalata in una foto condivisa online, accompagnata dallo sfogo dell’uomo, che ha definito l’episodio “vergognoso”. La vicenda ha suscitato reazioni sui social, con commenti di solidarietà e critiche.

CASTELFRANCO - Accompagna il figlio di sei anni al centro estivo facendolo sedere sul tubo della bicicletta, viene fermato e sanzionato dalla polizia locale: 27 euro di multa. La vicenda, raccontata sui social dal protagonista, ha acceso un acceso dibattito online, tra chi ha criticato l'operato degli agenti e chi, invece, ha ricordato come il Codice della strada vieti il trasporto dei bambini in bicicletta senza gli appositi dispositivi di sicurezza. Tutto nasce da un post pubblicato nella tarda mattinata da Riccardo Trojetto. A corredo di una fotografia che lo ritrae con due agenti intenti a compilare il verbale, l'uomo scrive: «Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Papà porta il figlio ai centri estivi sulla canna della bicicletta, fermato e multato dai vigili. La foto sul web e lo sfogo: «Vergognoso»

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