Il comitato di cittadini di Treviglio ha annunciato che le promesse dell’azienda responsabile delle emissioni di odori non sono state mantenute e che l’azione legale prosegue. Dopo un incontro con l’amministrazione comunale, il gruppo ha ribadito che non si fermerà finché non ci saranno risultati concreti. Le promesse fatte dall’azienda non sono state tradotte in fatti, secondo quanto riferito dal comitato.

«Le promesse devono diventare fatti, nel frattempo non ci fermiamo». A chiederlo è il comitato di cittadini nato contro le puzze che appestano Treviglio al termine dell’incontro con l’amministrazione comunale.Mercoledì mattina, infatti, i rappresentanti del comitato sono stati chiamati in municipio per un faccia a faccia con l’assessore all’Ambiente Michele Bornaghi e il sindaco Juri Imeri. Sul tavolo le misure decise lunedì nella riunione promossa dalla Provincia, su richiesta di Treviglio, con la Ecb Company, la ditta che produce preparati per mangimi per animali lavorando carcasse di pollo. Un problema che si trascina da anniUn trattamento che ha come inconveniente un odore nauseabondo. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio, sulle puzze il comitato è insoddisfatto: «Dall'azienda solo promesse, l'azione legale va avanti»

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