La Provincia ha imposto 25 prescrizioni alla Ecb Company di Treviglio per ridurre le emissioni odorose che da anni interessano le aree di Treviglio, Casirate e Calvenzano. Le misure prevedono interventi sugli impianti e una pulizia più frequente e accurata dei piazzali. La decisione è stata comunicata in un incontro tra le autorità e l’azienda, ma è scoppiata una polemica sulla trasparenza del processo decisionale.

Dagli interventi sugli impianti fino a una più frequente e accurata pulizia dei piazzali. Sono 25 le prescrizioni dettate dalla Provincia alla Ecb Company di Treviglio per abbattere il problema delle molestie olfattive che da anni tormenta la città della Bassa, Casirate e Calvenzano. L’epicentro è la ditta che lavora carcasse di pollo e le trasforma in preparati per mangimi, una lavorazione che produce anche un odore nauseabondo. Un problema storico — l’azienda è in attività da decenni — che sembrava attenuato, ma dal 2023 ha ripreso ad espandersi. L'esasperazione dei cittadiniL’estate, con il gran caldo, la situazione si acutizza esasperando nasi e animi. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio, vertice sulle puzze: la Provincia impone 25 prescrizioni alla Ecb. Ma è polemica sulla trasparenza

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