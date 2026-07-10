A Treviglio, nel mese di giugno si sono registrati solo un giorno senza cattivi odori provenienti dalla trattoria Makallè, locale collegato alla Ecb Saria group. Il comitato ha annunciato di valutare un esposto in merito alla questione. La trattoria si trova in una zona di interesse, dato che l’azienda di via Calvenzano è nota sul territorio e rappresenta uno dei principali punti di riferimento della zona.

La scelta della location non è casuale. La trattoria Makallè è tra i locali pubblici più esposti ai quattro venti della Ecb Saria group. A Treviglio, l’azienda di via Calvenzano non ha bisogno di presentazioni, con il biglietto da visita che propina ai cittadini. Carinamente le chiamano molestie olfattive. Tradotto, si tratta di una puzza insopportabile derivante dalla fabbricazione di mangimi. Fondata nel 1966 da Lorenzo e Franco Bergamini, venduta ai tedeschi nel 2017, la Ecb produce semilavorati di origine animale derivanti dai sottoprodotti della macellazione avicola. E, nonostante i tentativi, non replica alle proteste che ormai la stanno sommergendo, con un fuoco incrociato fra enti e partiti a fare da corollario. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Puzze Treviglio, «in giugno solo un giorno non si sono sentite». Il comitato valuta l'esposto

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