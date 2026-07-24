Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento ha sequestrato circa trenta cani con pedigree Enci presso un allevamento a Fiavè. L’intervento è stato avviato dopo una denuncia dello Sportello contro i maltrattamenti di Trento. L’allevamento era gestito da un’associazione sportiva dilettantistica affiliata a Libertas. I cani sono stati posti sotto sequestro, ma non sono state rese note ulteriori informazioni sullo stato di salute degli animali o sulle eventuali indagini in corso.

A seguito di una denuncia dello Sportello contro i maltrattamenti di Trento, il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento ha eseguito il sequestro di circa trenta cani con pedigree Enci detenuti presso un allevamento di Fiavè gestito da un’associazione sportiva dilettantistica affiliata a Libertas. “Grazie ad alcune segnalazioni fatte allo Sportello Lav contro i maltrattamenti sugli animali di Trento abbiamo potuto documentare condizioni di detenzione inaccettabili – ha dichiarato Michela Lizziero, volontaria della sede Lav in Trentino e legale che seguirà il caso -. Diversi cani mostravano segni di degrado evidente, non avevano ciotole per bere e il pavimento disconnesso era ricoperto di liquami, deiezioni e rifiuti organici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Trento.

© Lapresse.it - Trento, allevamento lager a Fiavè: 30 cani sequestrati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allevamenti lager in Trentino, 30 cani sequestrati: non avevano acqua

Notizie e thread social correlati

Oltre 200 husky salvati dall’allevamento-lager, le foto del maxi sequestro a Ponzano RomanoNella giornata del 11 maggio 2026, è stato effettuato un sequestro di oltre 200 husky in un allevamento situato a Ponzano Romano.

Liberati i 200 Husky dell’allevamento lager di Ponzano Romano: maxi intervento dei Carabinieri ForestaliI Carabinieri Forestali hanno portato a termine un intervento a Ponzano Romano che ha portato al sequestro di 200 cani di razza Husky.

Allevamenti lager in Trentino, 30 cani sequestrati: non avevano acqua, le gabbie erano minuscole VIDEO(LaPresse) A seguito di una denuncia dello Sportello contro i maltrattamenti di Trento, il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento ha eseguito il sequestro di circa trenta cani ... ilgazzettino.it

Trento, allevamento lager a Fiavè: 30 cani sequestratiA seguito di una denuncia dello Sportello contro i maltrattamenti di Trento, il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento ha eseguito il sequestro di ... lapresse.it