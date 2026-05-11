Liberati i 200 Husky dell'allevamento lager di Ponzano Romano | maxi intervento dei Carabinieri Forestali
I Carabinieri Forestali hanno portato a termine un intervento a Ponzano Romano che ha portato al sequestro di 200 cani di razza Husky. Gli animali erano rinchiusi in condizioni di degrado, tra sporcizia e carenze alimentari. L'operazione è stata condotta in un allevamento considerato un vero e proprio lager, dove i cani vivevano in condizioni di maltrattamento.
Maxi intervento dei Carabinieri Forestali a Ponzano Romano: sequestrati 200 Husky maltrattati e tenuti tra sporcizia, fame e degrado. L’operazione arriva dopo anni di segnalazioni e proteste.🔗 Leggi su Fanpage.it
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