Oltre 200 husky salvati dall’allevamento-lager le foto del maxi sequestro a Ponzano Romano

Nella giornata del 11 maggio 2026, è stato effettuato un sequestro di oltre 200 husky in un allevamento situato a Ponzano Romano. L’operazione è stata condotta da una task force composta da forze dell’ordine e associazioni animaliste, che hanno trovato gli animali in condizioni di cattività e maltrattamento. Le fotografie scattate durante le operazioni mostrano gli animali in ambienti sovraffollati e poco idonei alla loro cura.

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Roma, 11 maggio 2026 – Maxi sequestro di cani in un allevamento di Ponzano Romano. Una task force di carabinieri, polizia locale e Asl veterinaria di Roma, coordinati dalla procura di Rieti, hanno portato via circa 200 Siberian Husky tenuti “in condizioni di grave incuria, degrado e isolamento, tanto da renderli inerti come bambole di pezza ", fanno sapere le diverse associazioni animaliste coinvolte in un comunicato congiunto (Animal Liberation, Leal, Leidaa, Lndc Animal Protection, Oipa e Rescue Husky & Friends Odv). Le stesse che hanno preso in carico temporaneamente gli animali. Grazie alla legge Brambilla i cani potranno essere dati in adozione in maniera definitiva.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre 200 husky salvati dall’allevamento-lager, le foto del maxi sequestro a Ponzano Romano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Liberati i 200 Husky dell’allevamento lager di Ponzano Romano: maxi intervento dei Carabinieri ForestaliMaxi intervento dei Carabinieri Forestali a Ponzano Romano: sequestrati 200 Husky maltrattati e tenuti tra sporcizia, fame e degrado. Husky a Ponzano: la Procura decide, il sequestro è in giocoUn vertice tecnico ha appena definito lo stato attuale della situazione riguardante gli esemplari di Husky trovati a Ponzano Romano, nel territorio...