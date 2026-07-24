trentasei anni dalla morte di boni i pompieri ricordano il loro eroe

A 36 anni dalla morte di Boni, i pompieri hanno reso omaggio alla loro collega scomparsa. L’evento si è svolto nel paese di Pescia Fiorentina, frazione di Capalbio, dove il 22 luglio 1990 si verificò l’incidente che portò alla sua morte. La commemorazione è stata caratterizzata da un momento di raccoglimento, con i pompieri presenti per ricordare il loro collega. Nessuna altra attività è stata segnalata nel corso della giornata.

CAPALBIO Un silenzio carico di rispetto ha avvolto il paese di Pescia Fiorentina, frazione di Capalbio, dove il tempo sembra essersi fermato a quel tragico 22 luglio 1990. A 36 anni dalla scomparsa del Vigile volontario Ausiliario Massimo Boni, la comunità di Capalbio e i rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati al cippo commemorativo per onorare il sacrificio di un giovane che ha dato la vita nell’adempimento del proprio dovere. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Capalbio, il comando dei Vigili del fuoco di Grosseto, il distaccamento di Orbetello e i membri dell’associazione nazionale Vigili del fuoco. Presenti anche i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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