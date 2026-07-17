Morte Osvaldo Bagnoli il ricordo di Loris Boni | Un grande uomo e un grande allenatore – ESCLUSIVA

Osvaldo Bagnoli è deceduto, lasciando un vuoto nel calcio italiano. Loris Boni ha commentato l’evento in esclusiva, definendo Bagnoli un grande uomo e un grande allenatore. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori. La scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali. Nessun dettaglio su cause o circostanze. La perdita di Bagnoli è stata condivisa da molti nel mondo dello sport.

Morte Osvaldo Bagnoli, Loris Boni ha ricordato così l’allenatore in esclusiva a Calcionews24 dopo la sua scomparsa. La scomparsa di Osvaldo Bagnoli ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati di calcio in Italia. Il leggendario tecnico, capace di firmare lo storico scudetto dell’Hellas Verona nel 1985, si è spento all’età di 91 anni, lasciando un’eredità sportiva e umana straordinaria. In queste ore di profondo cordoglio, tutto il mondo del pallone si è unito per rendere omaggio a un simbolo indiscusso di umiltà, competenza e signorilità. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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La morte di Osvaldo Bagnoli x.com

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