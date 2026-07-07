Syd Barrett vent’anni dalla morte e ottant’anni dalla nascita | Cambridge lo celebra

Il 7 luglio 2026 si sono celebrati vent’anni dalla morte di un noto musicista, fondatore di una band britannica. In questa data, la città di Cambridge ha organizzato diverse iniziative per ricordarlo, in concomitanza anche con il suo ottantesimo compleanno. La commemorazione ha coinvolto eventi pubblici e attività commemorative, senza che siano stati annunciati ulteriori dettagli o partecipazioni ufficiali.

Cambridge, 7 luglio 2026 – Vent'anni fa, il 7 luglio 2006, si spegneva Syd Barrett, il visionario fondatore dei Pink Floyd. A due decenni dalla sua morte e in occasione dell’Ottantennale della sua nascita, Cambridge ha deciso di ricordarlo con un ricco programma di iniziative che coincide anche con l'ottantesimo anniversario della sua nascita. Mostre, spettacoli dal vivo e un album tributo celebrano un artista che, pur avendo inciso solo pochi anni sulla scena musicale, ha cambiato per sempre la storia del rock psichedelico. Il genio che cambiò per sempre i Pink Floyd. Roger Keith Barrett, per tutti Syd, è stato molto più del primo leader dei Pink Floyd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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The Strangest Song PINK FLOYD Ever Hid a Tragedy Inside (Video Essay)

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