Oggi si svolge uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale di Fs, Italo e Trenord. La protesta è iniziata ieri alle 21 e si concluderà alle 20 di oggi. Si prevedono possibili disagi e cancellazioni di treni durante tutto l’arco della giornata. Le aziende hanno comunicato che potrebbero esserci variazioni e modifiche ai servizi programmati.

Possibili disagi oggi per chi viaggia in treno a causa dello sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Fs, di Italo e di Trenord. La protesta è iniziata ieri alle 21 e si concluderà alle 20.50 di oggi. Garantiti i servizi essenziali e il trasporto regionale nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. Possibili cancellazioni sulle tratte, chi decide di rinunciare al viaggio potrà chiedere il rimborso del biglietto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni

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