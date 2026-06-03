sciopero treni oggi le motivazioni e i possibili disagi

Oggi, tra le 9 e le 17, si svolge uno sciopero di otto ore nel settore ferroviario. La protesta coinvolge il trasporto su rotaia e potrebbe causare disagi ai passeggeri.

Un nuovo sciopero di otto ore, dalle 9 alle 17, colpisce il settore del trasporto ferroviario oggi, 11 giugno. Lo sciopero è stato comunicato dai sindacati lo scorso 30 maggio. Il ministero ha lavorato in questi giorni per scongiurarlo, pur definendo le motivazioni, in questo caso, condivisibili. A fermarsi potrebbero essere alcuni treni. Sciopero 11 giugno: gli orari e i possibili disagi. Lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti e ha una durata di 8 ore, potrebbe coinvolgere il personale dalle 9.01 alle 17. Potrebbero incrociare le braccia gli addetti delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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11-01-2026 - Scuola, domani lo sciopero nazionale. Oggi i trasporti

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