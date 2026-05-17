Sciopero nazionale dei treni | oggi e domani rischio cancellazioni e variazioni

Oggi e domani si registrano disagi sulla rete ferroviaria a causa di uno sciopero nazionale. La protesta, che coinvolge i lavoratori del settore, ha portato alla possibilità di cancellazioni e variazioni negli orari di partenza e arrivo dei treni. La Provincia di Trento ha comunicato che lo sciopero inizia questa sera alle 21 e si conclude alle 20:59 di domani. Durante queste 24 ore, i viaggiatori devono aspettarsi possibili modifiche ai servizi ferroviari.

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