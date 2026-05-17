Sciopero nazionale dei treni | oggi e domani rischio cancellazioni e variazioni
Oggi e domani si registrano disagi sulla rete ferroviaria a causa di uno sciopero nazionale. La protesta, che coinvolge i lavoratori del settore, ha portato alla possibilità di cancellazioni e variazioni negli orari di partenza e arrivo dei treni. La Provincia di Trento ha comunicato che lo sciopero inizia questa sera alle 21 e si conclude alle 20:59 di domani. Durante queste 24 ore, i viaggiatori devono aspettarsi possibili modifiche ai servizi ferroviari.
Oggi e domani saranno due giornate di “passione” per coloro che si sposteranno in treno. Infatti, come ha reso noto la Provincia di Trento, dalle 21 di oggi, domenica 17 maggio, alle 20:59 di lunedì 18 maggio, la circolazione ferroviaria potrà subire cancellazioni o variazioni a causa di uno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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