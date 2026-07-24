Disagi sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla, con frequenti ritardi e disservizi. Un consigliere regionale del Pd ha chiesto l’intervento immediato della Regione, convocando urgentemente un tavolo di confronto. Ha anche sollecitato Trenitalia e RFI a intervenire per risolvere le criticità. La richiesta è stata inviata tramite lettera all’assessore competente, evidenziando la necessità di un intervento rapido e risolutivo.

"Convocare con urgenza il tavolo e sollecitare Trenitalia e RFI ": lo chiede il consigliere regionale Pd Mario Puppa, che ha scritto all’assessore toscano ai Trasporti Filippo Boni denunciando le soppressioni frequenti, i ritardi e i continui disservizi che pesano ogni giorno sulla vita di lavoratori, studenti e famiglie per chi viaggia sulla linea ferroviaria Lucca–Aulla, al centro della lettera inviata dal consigliere regionale Mario Puppa all’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni. Nella nota, Puppa pur riconoscendo il positivo approccio finora seguito dall’assessorato regionale e basato sul confronto diretto con i sindaci e sull’ascolto delle comunità locali, sollecita un’iniziativa rapida per risolvere le criticità emerse nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Lucca.

© Lanazione.it - Treni, disagi sulla Lucca-Aulla: "Regione intervenga subito. Adesso basta ritardi e disservizi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Territori a Bordo - Focus sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla

Notizie e thread social correlati

Lavori sulla Lucca-Aulla. Ridotti i disagi per i treni da tre mesi a uno soloDa tre mesi a un solo mese, la chiusura estiva della tratta ferroviaria tra Aulla e Minucciano sarà più breve del previsto.

Treni, disagi e ritardi sulla Tirrenica. I pendolari insorgono: "Studenti e lavoratori penalizzati"Disagi e ritardi sulla linea Tirrenica continuano a penalizzare studenti e lavoratori.

Si parla di: Treni, disagi sulla Lucca-Aulla: Regione intervenga subito. Adesso basta ritardi e disservizi.

Treni, disagi sulla Lucca-Aulla: Regione intervenga subito. Adesso basta ritardi e disserviziQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... lanazione.it

Treni, disservizi sulla Lucca -Aula, Puppa chiede tavolo urgente in RegioneIl consigliere regionale sottolinea i continui ritardi e le soppressioni di treni che colpiscono pendolari e studenti delle aree interne: Apprezzo il metodo dell'ascolto dei territori, ora servono in ... noitv.it