Lavori sulla Lucca-Aulla Ridotti i disagi per i treni da tre mesi a uno solo

Da tre mesi a un solo mese, la chiusura estiva della tratta ferroviaria tra Aulla e Minucciano sarà più breve del previsto. La riduzione dei tempi di interruzione è stata annunciata in seguito a interventi di manutenzione programmata. Durante questo periodo, i treni che collegano le due località subiranno limitazioni, con servizi alternativi previsti per i viaggiatori. La riapertura completa è prevista entro la fine del mese.

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La chiusura estiva della tratta ferroviaria Aulla-Minucciano sarà ridotta da quasi tre mesi a un solo mese. È la principale novità emersa dal tavolo istituzionale che si è svolto ieri mattina nella sede dell’ Unione dei Comuni Montana Lunigiana alla presenza dell’assessore regionale a infrastrutture, trasporti e governo del territorio Filippo Boni, del presidente della commissione infrastrutture del Consiglio regionale Gianni Lorenzetti, del presidente della Provincia Roberto Valettini e dei sindaci del territorio. Secondo quanto comunicato da Rfi e Trenitalia, la linea resterà chiusa dal 14 giugno al 14 luglio e non più fino al 6 settembre, come inizialmente previsto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori sulla Lucca-Aulla. Ridotti i disagi per i treni da tre mesi a uno solo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Treni, lavori sulla Lucca-Aulla. Mappa e orari dei bus sostitutivi: "Lotta alle criticità per i pendolari"In vista della programmata interruzione della linea ferroviaria Aulla-Lucca prevista per sabato l’amministrazione di Casola si è attivata per... I lavori al nodo ferroviario di Seveso: treni dimezzati da lunedì 4 maggio: 8 mesi di disagi per i pendolariSeveso (Monza e Brianza) – Dopo il ponte del Primo maggio il rientro al sarà lavoro più difficile per migliaia di pendolari che prendono il treno a... Argomenti più discussi: Tratta ferroviaria Aulla-Minucciano: la chiusura per i lavori ridotta a un solo mese; Lavori sulla Lucca-Aulla. Ridotti i disagi per i treni da tre mesi a uno solo; Linea Lucca-Aulla, chiusura estiva ridotta a un mese; Unione Comuni Lunigiana: Tratta Aulla-Minucciano chiusa dal 14 giugno al 14 luglio, non più fino al 6 settembre. Ferrovie: sulla tratta Aulla-Minucciano la chiusura per i lavori ridotta a un solo meseL’interruzione sarà dal 14 giugno al 14 luglio invece dei tre mesi inizialmente ipotizzati. L’assessore Boni: Importante lavorare insieme per definire le priorità del territorio ... intoscana.it