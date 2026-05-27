Treni disagi e ritardi sulla Tirrenica I pendolari insorgono | Studenti e lavoratori penalizzati

Da livornotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Disagi e ritardi sulla linea Tirrenica continuano a penalizzare studenti e lavoratori. Dopo il guasto dello scorso 25 maggio, che ha causato cancellazioni e ritardi su decine di treni tra Roma e Pisa, il comitato dei pendolari ha denunciato l’insostenibilità della situazione. I pendolari si sono organizzati per proteste e richieste di intervento, evidenziando le difficoltà quotidiane causate dai problemi frequenti sulla tratta.

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Disagi, ritardi e caos. Anche alla luce di quanto accaduto lunedì scorso 25 maggio, quando a causa di un guasto sulla linea ferroviaria decine di treni tra Roma e Pisa sono stati cancellati e hanno subito ritardi o cancellazioni, il comitato dei pendolari Costa Tirrenica costituitosi nei giorni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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