Il Movimento 5 Stelle fa il punto con la Regione su Cumana, Linea 2, servizi sostitutivi e criticità del trasporto pubblico flegreo. Il Movimento 5 Stelle Pozzuoli torna a chiedere interventi urgenti per affrontare le criticità che continuano a interessare il trasporto pubblico nell’area puteolana e flegrea. Al centro del confronto, la riapertura della nuova stazione della Cumana, la chiusura della Linea 2 tra Pozzuoli e Campi Flegrei e la necessità di garantire servizi sostitutivi adeguati. Secondo quanto riferito in un post pubblicato dal gruppo territoriale del M5S, il portavoce Antonio Caso avrebbe incontrato nuovamente in Regione Campania il vicepresidente e assessore ai Trasporti Mario Casillo, con l’obiettivo di fare il punto sulle principali emergenze della mobilità locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Trasporti a Pozzuoli, M5S: «Nuova stazione Cumana entro Ferragosto»

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