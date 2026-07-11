Entro Ferragosto sarà firmato l’accordo tra le parti riguardo alla concessione dei terreni di via Volta. La trattativa si sta avviando verso la conclusione, con solo alcuni dettagli tecnici ancora da definire. La proroga attuale scade il 3 settembre, ma si prevede che l’intesa sarà siglata prima di quella data. La nuova concessione permetterà di conoscere i termini ufficiali dell’accordo.

Entro Ferragosto, quindi prima della scadenza della proroga (3 settembre), l’accordo sarà chiuso e si potranno conoscere i dettagli della nuova concessione dei terreni di via Volta. Queste le rassicurazioni di chi sta portando avanti la trattativa. Tra le Acciaierie Valbruna e la Provincia di Bolzano l’accordo sarebbe a un passo. Mancano solo alcuni elementi tecnici, attraverso i quali, rispetto a quanto era stato scritto sul bando della gara pubblica, il polo siderurgico rimarrà sotto la gestione dell’azienda vicentina. Sicuramente si procederà con l’affitto dell’area, escludendo definitivamente l’ipotesi di vendita. Probabilmente con... 🔗 Leggi su Corrieredellaltoadige.corriere.it

© Corrieredellaltoadige.corriere.it - Acciaierie Valbruna, si chiude entro Ferragosto: «Con gli Amenduni restano da limare solo dettagli tecnici»

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