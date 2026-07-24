La Guardia di Finanza ha sequestrato 20 milioni di euro a Trani nell’ambito di un’indagine su reati fiscali e fallimentari. L’operazione ha coinvolto 80 aziende distribuite in Italia e ha portato alla luce una frode fiscale stimata superiore ai 136 milioni di euro. Le indagini sono ancora in corso e mirano a chiarire i dettagli delle irregolarità.

Operazione della Guardia di Finanza a Trani: 80 Aziende Coinvolte in una Frode Fiscale. TRANI (BAT) – Un vasto intervento del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani ha portato alla luce una frode fiscale che potrebbe superare i 136 milioni di euro, coinvolgendo una rete di 80 aziende sparse su tutto il territorio italiano. Questa operazione, coordinata dalla Procura pugliese, ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore di circa 20 milioni di euro. Dettagli dell’Indagine e Scoperta della Rete. L’indagine è stata avviata nell’agosto 2025, in seguito a un controllo di routine riguardante la sicurezza dei prodotti in un emporio situato a Trani, gestito da imprenditori di origine cinese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Trani: sequestrati 20 milioni per reati fiscali e fallimentari, indagini in corso.

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