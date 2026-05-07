Quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta sulla frode fiscale condotta dalla Procura di una città del Nord Italia. Durante le operazioni, le forze di polizia hanno sequestrato circa 8,6 milioni di euro. L'indagine, iniziata alcuni mesi fa, ha portato all'esecuzione di diverse perquisizioni e al sequestro di documenti e beni. Le autorità continuano le verifiche per chiarire la natura delle irregolarità.

L’indagine è della Procura del capoluogo orobico. Ieri dall’alba le Fiamme gialle dei comandi provinciali di Bergamo e Milano hanno eseguito quattro misure cautelari (due in carcere, un arresto domiciliare e un obbligo di firma), e il sequestro di 8,6 milioni – nei confronti di 21 persone fisiche e 9 società. Effettuate perquisizioni domiciliari (anche con le unità cinofile specializzate “cash dog”) e all’acquisizione di atti in diverse imprese. Gli indagati sono 41, per reati fiscali - quali l’emissione di fatture false, l’omessa dichiarazione, la presentazione della dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Reati fiscali, quattro arresti. Sequestrati 8,6 milioni

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Reati fiscali, quattro arresti. Sequestrati 8,6 milioni; Fatture false anche per aziende bresciane: indagini tra Bergamo e Milano; Legnano, 56enne arrestato per frode informatica: deve scontare oltre 4 anni di carcere; Catania: 4 indagati per bancarotta e reati fiscali.

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Nella zona di Grumello del Monte. In azione i finanzieri dei Comandi provinciali di Bergamo e Milano. https://myvalley.it/2026/05/reati-fiscali-e-violenza-in-25-indagati-dalla-guardia-di-finanza/ #bergamo #guardiadifinanza #giustizia #fisco #controlli - facebook.com facebook

La guardia di finanza ha indagato 41 persone per reati fiscali, riciclaggio ed estorsione. Al centro dell’inchiesta una presunta organizzazione guidata da una coppia di origine cinese residente a Grumello del Monte. x.com