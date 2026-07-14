Roma | riciclaggio e reati fiscali sequestrati beni per oltre 1,5 milioni a due imprenditori

Beni per oltre 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri di Roma a due imprenditori nell’ambito di un’indagine su riciclaggio e reati fiscali. Il sequestro è stato disposto dalla Sezione specializzata misure di prevenzione del Tribunale di Roma su proposta della Procura. La misura riguarda un patrimonio riconducibile agli indagati, che sono coinvolti in attività illecite legate a frodi fiscali e riciclaggio di denaro.

Beni per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma nell’ambito di un provvedimento di prevenzione patrimoniale emesso dalla Sezione specializzata misure di prevenzione del Tribunale di Roma, su proposta della Procura della Repubblica. Il sequestro riguarda due imprenditori romani ritenuti “socialmente pericolosi”, nei cui confronti gli investigatori hanno contestato una marcata sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi dichiarati. Indagini sui traffici illeciti. Le indagini, condotte dagli specialisti del Gico del Nucleo di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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14/07/2026 ROMA – SEQUESTRATI BENI PER 1,5 MLN A DUE IMPRENDITORI

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