Una turista italiana di 52 anni è deceduta in un incidente stradale in Kenya. Il marito e il figlio sono ricoverati in ospedale, secondo quanto riportato da Malindikenya.net. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. La notizia è stata confermata dalle fonti locali e dai portali di informazione dedicati agli italiani nel Paese africano. La vittima si trovava in Kenya per motivi di turismo.

È morta in un tragico incidente stradale in Kenya una turista italiana di 52 anni. Ne dà notizia Malindikenya.net, tra i portali di riferimento per gli italiani nel Paese africano. La vittima si chiamava Sidney Serpetri, aveva 52 anni ed era originaria di Firenze. Le è stato fatale l’impatto frontale tra un camion e il transfer su cui viaggiava, sul tratto di strada da Mombasa a Malindi. Secondo le prime ricostruzioni di Malindikenya.net, la donna era in macchina con il marito e il figlio, al momento ricoverati in ospedale a Mombasa: le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. È andata purtroppo peggio all’autista del mezzo che trasportava i turisti italiani verso Malindi: anche lui come la turista italiana ha perso la vita nell’impatto con il camion che proveniva dalla corsia opposta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia in Kenya: una turista italiana muore in un incidente stradale, marito e figlio ricoverati in ospedale

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