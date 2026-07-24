Kenya | muore turista fiorentina in incidente stradale Feriti marito e figlio

Da firenzepost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una turista fiorentina di 52 anni è morta in Kenya dopo uno scontro frontale con un camion. L'incidente è avvenuto a Malindi. Feriti il marito e il figlio, che erano con lei. La donna è deceduta sul colpo. Le altre due persone sono state trasportate in ospedale. La polizia ha avviato le indagini sulla dinamica dell’incidente.

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MALINDI (KENYA) – Sidney Serpetri, turista fiorentina di 52 anni in vacanza in Kenya con la famiglia, è morta in un incidente stradale, nello scontro frontale con un camion. Secondo quanto reso noto, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l’impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l’autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. L’ambasciata d’Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda, in contatto con la famiglia e con l’ospedale dove si trovano i due connazionali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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