Una turista fiorentina di 52 anni è morta in Kenya dopo uno scontro frontale con un camion. L'incidente è avvenuto a Malindi. Feriti il marito e il figlio, che erano con lei. La donna è deceduta sul colpo. Le altre due persone sono state trasportate in ospedale. La polizia ha avviato le indagini sulla dinamica dell’incidente.

MALINDI (KENYA) – Sidney Serpetri, turista fiorentina di 52 anni in vacanza in Kenya con la famiglia, è morta in un incidente stradale, nello scontro frontale con un camion. Secondo quanto reso noto, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l’impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l’autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. L’ambasciata d’Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda, in contatto con la famiglia e con l’ospedale dove si trovano i due connazionali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Firenzepost.it - Kenya: muore turista fiorentina in incidente stradale. Feriti marito e figlio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente in Kenya, muore turista italiana in vacanza con la famiglia: deceduto anche l'autista, feriti marito e figlioUn incidente frontale tra un'auto e un camion in Kenya ha provocato la morte di una turista italiana di 52 anni.

Turista italiana morta in un incidente Kenya. Fatale lo scontro frontale con un camion. Marito e figlio feritiUna turista italiana di 52 anni è morta in Kenya dopo uno scontro frontale con un camion.

Si parla di: NEWS - Incidente in Kenya, muore una turista italiana in vacanza con la famiglia.

Kenya, muore turista italiana di 52 anni: grave incidente sulla strada tra Mombasa e MalindiSidney Serpetri, fiorentina, viaggiava con il marito e il figlio quando l’auto si è scontrata con un camion. Deceduto anche l’autista del mezzo ... affaritaliani.it

Kenya, turista italiana muore in un incidente stradaleLa donna era in macchina con il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa: le loro condizioni non sarebbero gravi ... adnkronos.com