Un incidente stradale si è verificato in Kenya coinvolgendo un taxi che trasportava turisti italiani. L’impatto ha causato la morte di una donna di 52 anni, originaria di Firenze, e ha portato al ricovero del marito e del figlio. L’autista del taxi non è riuscito ad evitare lo schianto. La vittima era in vacanza con la famiglia al momento dell’incidente.

Non ha potuto evitare lo schianto l’autista del taxi che trasportava dei turisti italiani in Kenya. L’incidente è costato la vita a Sidney Serpretri, fiorentina di 52 anni, mentre era in vacanza con la famiglia. La donna viaggiava sul tratto di strada che collega Nairobi a Malindi insieme al marito e il figlio quando è rimasta coinvolta nell’impatto frontale con un camion che arrivava dalla corsia opposta. Nello scontro anche l’autista keniano non è sopravvissuto, mentre padre e figlio sono attualmente ricoverati nell’ospedale Pandya di Mombasa, il più vicino al luogo dell’incidente, ma non sarebbero in gravi condizioni. A quanto si apprende, l’Ambasciata d’Italia a Nairobi, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kenya, turista di 52 anni perde la vita in un incidente stradale. Ricoverati il marito e il figlio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kenya: muore turista fiorentina in incidente stradale. Feriti marito e figlioUna turista fiorentina di 52 anni è morta in Kenya dopo uno scontro frontale con un camion.

Incidente stradale in Kenya, morta turista italiana: aveva 52 anni ed era in vacanza con la famigliaUn incidente stradale in Kenya ha provocato la morte di una turista italiana di 52 anni.

Argomenti più discussi: NEWS - Incidente in Kenya, muore una turista italiana in vacanza con la famiglia; Kenya, turista italiana muore in un incidente stradale -.

Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita a Sidney Serpetri, una turista fiorentina di 52 anni, e all'autista keniano. Il marito e il figlio della donna sono ricoverati in ospedale a Mombasa e non sarebbero in gravi condizioni. L'ambasciata d'Italia a Na x.com

Kenya, incidente in taxi: muore una turista italiana, feriti marito e figlioFinisce in tragedia la vacanza di una famiglia italiana in Kenya. A perdere la vita è Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni rimasta vittima di un incidente in auto, precisamente in taxi. tg.la7.it

Turista italiana di 52 anni morta in Kenya, incidente in vacanza con famigliaTragedia in Kenya: Sidney Serpetri, turista italiana di 52 anni, muore in scontro frontale con camion. Feriti marito e figlio durante viaggio verso Malindi. emmepress.com