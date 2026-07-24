Una studentessa del primo anno di una scuola della Guardia di Finanza all’Aquila è morta dopo essere caduta dalla finestra del terzo piano durante la notte a Coppito. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. La ragazza è deceduta sul colpo. La polizia sta indagando sul fatto.

L'Aquila - La giovane, al primo anno, era precipitata dal terzo piano a Coppito: accertamenti in corso per chiarire la dinamica e le cause della drammatica vicenda. È morta nella notte la 22enne precipitata nel pomeriggio di ieri da una finestra della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila. La giovane, allieva al primo anno, era stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Salvatore, dove i medici hanno tentato ogni possibile intervento per salvarle la vita. La ragazza sarebbe caduta dalla finestra della propria camera, situata all’interno della struttura della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Tragedia alla scuola Gdf dell’Aquila: muore allieva caduta dalla finestra nella notte

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Precipita dalla finestra della scuola della Gdf, morta un'allieva di 22 anni reddit

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