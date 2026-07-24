Una studentessa di 22 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra di una scuola della Guardia di Finanza nell’Aquila. La ragazza è stata portata in ospedale in condizioni critiche e, dopo un intervento chirurgico, è deceduta nella notte. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

La giovane è deceduta nella notte all’ospedale San Salvatore dopo un delicato intervento chirurgico. Sull’accaduto sono in corso le indagini per chiarire le cause della caduta Non ce l’ha fatta l‘allieva di 22 anni della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Gdf di Coppito, all’Aquila, precipitata nel pomeriggio di ieri dalla finestra della propria camera. La ragazza è morta nella notte all’ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese, dove era stata trasportata d’urgenza in condizioni gravissime dopo essere stata soccorsa dal personale del 118. Fin dai primi momenti le sue condizioni erano apparse disperate a causa dei gravissimi traumi riportati, in particolare alla testa e al bacino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Scuola Gdf dell’Aquila: morta l’allieva di 22 anni precipitata dalla finestra

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Temi più discussi: Precipita dalla finestra della scuola della Gdf, morta un'allieva di 22 anni; Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila, gravissima una 22enne; La 22enne precipitata dalla scuola della Guardia di Finanza, le ferite gravi dopo la caduta da 12 metri. Il traguardo pochi giorni per l'allieva maresciallo; Cade dal terzo piano della scuola Guardia di Finanza, grave un’allieva.

++ Precipita da palazzo scuola Gdf all'Aquila, gravissima 22enne ++ x.com

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