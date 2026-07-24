Una giovane di 22 anni è caduta dalla finestra della sua stanza all’interno della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito, frazione dell’Aquila. La studentessa è morta durante la notte. La caduta si è verificata ieri mattina, ma i soccorsi sono arrivati troppo tardi. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Tragedia all’Aquila: è morta nella notte l’allieva 22enne precipitata ieri dalla finestra della sua camera, nella Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione del capoluogo abruzzese. Le condizioni della ragazza erano apparse, fin da subito, gravissime. Trasportata all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, a tarda sera è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per i gravi traumi riportati nella caduta, ma è deceduta nella notte. Sulla vicenda sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - L’Aquila, allieva 22enne precipita dalla finestra della scuola ispettori della finanza: morta nella notte

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L'Aquila, allieva 22enne della scuola della Guardia di Finanza morta dopo una caduta dalla finestra della sua stanzaUna giovane allieva di 22 anni è morta nella notte dopo essere precipitata dalla finestra del suo alloggio al terzo piano di una scuola della Guardia...

L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: morta 22enneUna ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano di un edificio scolastico della Guardia di finanza a Coppito, frazione dell’Aquila.

Temi più discussi: Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza, 22enne in gravissime condizioni; L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: 22enne gravissima; Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila, gravissima una 22enne; La 22enne precipitata dalla scuola della Guardia di Finanza, le ferite gravi dopo la caduta da 12 metri. Il traguardo pochi giorni per l'allieva maresciallo.

È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse da subito disperate. x.com

L’Aquila: è morta nella notte la 22enne allieva maresciallo della Finanza precipitata ieri dal terzo piano della scuola ispettori+++IN AGGIORNAMENTO+++La ragazza ha fatto un volo da almeno 12 metri tanto che per il tremendo impatto le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La 22enne, al primo anno di studi nella scuola ispettori della Guardi ... rete8.it

L'Aquila, allieva della Guardia di Finanza precipita dal terzo piano: morta 22enneA L'Aquila una giovane allieva maresciallo è caduta dalla finestra della sua camera nella scuola della Guardia di Finanza di Coppito: è in condizioni gravissime e non si esclude alcuna ipotesi. notizie.it