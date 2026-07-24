Traffico Roma del 24-07-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:30 sulla via Pontina a Roma si registrano ancora code tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il bivio per Pratica, a causa di un incidente. Il traffico è rallentato e si formano congestioni nel tratto interessato. Non sono state fornite informazioni sulle eventuali persone coinvolte o sui danni. La situazione resta critica in quella zona, con i veicoli che procedono a passo d’uomo.

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Luceverde Roma Buonasera seguito di un incidente troviamo ancora code sulla via Pontina tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il bivio per Pratica di Mare direzione Pomezia altro incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna anche qui troviamo code tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la Pontina altre Code in direzione mare sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Mara per un precedente incidente sulla roma-fiumicino troviamo ancora coda in direzione Roma Centro all' altezza del viadotto della Magliana rallentamenti e code per incidente poi sulla bici la Roma Civitavecchia Tra la barriera autostradale di Roma Ovest e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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