Traffico Roma del 24-07-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 sulla via Pontina a Roma si registrano ancora code tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il bivio per Pratica, a causa di un incidente. Il traffico è rallentato e si formano congestioni nel tratto interessato. Non sono state fornite informazioni sulle eventuali persone coinvolte o sui danni. La situazione resta critica in quella zona, con i veicoli che procedono a passo d’uomo.

Luceverde Roma Buonasera seguito di un incidente troviamo ancora code sulla via Pontina tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il bivio per Pratica di Mare direzione Pomezia altro incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna anche qui troviamo code tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la Pontina altre Code in direzione mare sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Mara per un precedente incidente sulla roma-fiumicino troviamo ancora coda in direzione Roma Centro all' altezza del viadotto della Magliana rallentamenti e code per incidente poi sulla bici la Roma Civitavecchia Tra la barriera autostradale di Roma Ovest e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 24-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 24 luglio 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e il bivio per Cristoforo Colombo è intenso.

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 19:30Il 7 luglio 2026 alle 19:30, sulla via Salaria in uscita da Roma, si sono formate lunghe code all'altezza della motorizzazione civile.

Argomenti più discussi: Previsioni traffico esodo estivo 2026; Previsioni traffico del 24-26 luglio 2026: le strade da bollino rosso; Weekend da bollino rosso sulle strade per l'esodo estivo; Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026.

Consigli per gite fuori porta in Lombardia senza lo stress del traffico? reddit

Previsioni traffico weekend 24, 25, 26, 27 luglio: i bollini del fine settimanaCon l'arrivo del caldo e dell'estate aumentano gli spostamenti sulle principali arterie italiane. Ecco le previsioni del traffico per il weekend ... msn.com

Tiburtina, stop al parcheggio selvaggio degli squaletti Ama: 33 mezzi traslocano in piazza delle Crociate ift.tt/n3gaB2v x.com