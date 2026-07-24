Traffico Roma del 24-07-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7:30 del 24 luglio 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e il bivio per Cristoforo Colombo è intenso. Le auto rallentano nel tratto tra queste due uscite, creando code e congestione. La situazione si presenta con veicoli fermi o a passo d’uomo, influenzando il flusso di traffico in entrambe le direzioni lungo questa sezione della strada.

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Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e doppie tra il bivio per la Cristoforo Colombo è l'uscita per la Roma Fiumicino traffico anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia traffico incolonnato tra via di Grottarossa e vedi due punti in direzione del centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra l'aeroporto dell'Urbe l'uscita per la tangenziale Prima di concludere una... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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