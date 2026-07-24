Traffico Roma del 24-07-2026 ore 18 | 30
Alle 18:30 del 24 luglio, sulla via Pontina a Roma, si registrano code a causa di un incidente. La circolazione è rallentata tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il resto della strada. Il traffico intenso si nota in entrambe le direzioni, con veicoli fermi o in movimento molto lento. Nessuna informazione immediata sulla natura dell’incidente o eventuali feriti.
Luceverde Roma Buonasera traffico intenso è un incidente rallentano la circolazione sulla via Pontina Ci sono code tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il bivio per Pratica di Mare direzione Pomezia altre Code in direzione mare sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede per un precedente incidente ci sono poi code sulla Roma Fiumicino in direzione Eur 38 Newton e il viadotto della Magliana Code in uscita da Roma poi sulla via Aurelia direzione mare tra il raccordo è Malagrotta e poi tra Torrimpietra e Ladispoli nello stesso troviamo code anche i sull'autostrada A12 roma-civitavecchia fuori città ancora code sono segnalate... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 18:30Il 7 luglio 2026 alle 18:30 si registrano code in uscita da Roma sulla via Salaria, tra la motorizzazione civile e l’uscita 18.
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