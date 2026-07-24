Traffico Roma del 24-07-2026 ore 18 | 30

Luceverde Roma Buonasera traffico intenso è un incidente rallentano la circolazione sulla via Pontina Ci sono code tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il bivio per Pratica di Mare direzione Pomezia altre Code in direzione mare sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede per un precedente incidente ci sono poi code sulla Roma Fiumicino in direzione Eur 38 Newton e il viadotto della Magliana Code in uscita da Roma poi sulla via Aurelia direzione mare tra il raccordo è Malagrotta e poi tra Torrimpietra e Ladispoli nello stesso troviamo code anche i sull'autostrada A12 roma-civitavecchia fuori città ancora code sono segnalate... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 24-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 24 luglio 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e il bivio per Cristoforo Colombo è intenso.

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 18:30Il 7 luglio 2026 alle 18:30 si registrano code in uscita da Roma sulla via Salaria, tra la motorizzazione civile e l’uscita 18.

Argomenti più discussi: Previsioni traffico esodo estivo 2026; Weekend da bollino rosso sulle strade per l'esodo estivo; Previsioni traffico del 24-26 luglio 2026: le strade da bollino rosso; Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026.

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Previsioni traffico weekend 24, 25, 26, 27 luglio: i bollini del fine settimanaCon l'arrivo del caldo e dell'estate aumentano gli spostamenti sulle principali arterie italiane. Ecco le previsioni del traffico per il weekend ... msn.com

Tiburtina, stop al parcheggio selvaggio degli squaletti Ama: 33 mezzi traslocano in piazza delle Crociate ift.tt/n3gaB2v x.com