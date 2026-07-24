Traffico Roma del 24-07-2026 ore 16 | 30

Il 24 luglio 2026 alle 16:30, il traffico a Roma risultava intenso a causa di un incidente e di altre congestioni sulla via. La rete di infomobilità, gestita da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha segnalato code prolungate in diverse zone della città. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente o sui tempi di riapertura delle strade coinvolte. La situazione ha causato rallentamenti e congestioni nel traffico locale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso e un incidente provocano lunghe code sulla via Pontina tra il bivio per la Colombo e lo svincolo per Pratica di Mare direzione Pomezia altro incidente sulla Roma Fiumicino direzione Roma Centro tra Isacco Newton è il viadotto della Magliana ma troviamo un incidente con code anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Pisana e Aurelia passiamo ora al trasporto pubblico sospeso per lavori di sostituzione dei Binari il servizio della linea tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto il servizio Comunque è sostituito da corsa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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