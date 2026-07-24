Traffico Roma del 24-07-2026 ore 14 | 30

Oggi, alle 14:30, si è attivato il piano Anas Elettrodo Estivo con bollino rosso a Roma. La segnalazione arriva dal servizio di infomobilità di Roma, gestito da Luce Verde e Roma servizi per la mobilità. Sono stati registrati rallentamenti e congestioni sulla rete stradale della città. Non sono stati segnalati incidenti gravi o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni nel traffico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è scattato oggi piano Anas elettrodo estivo con il bollino rosso sulle strade Quindi anche sul Raccordo Anulare traffico limitato per i veicoli pesanti in particolare oggi stop dalle ore 16 alle 22 È cambiata la viabilità nell'area dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù con strade riqualificate niente più doppie file più spazio per i pedoni è l'esito dei lavori che hanno interessato in particolare Piazza Sant'Onofrio via e Passeggiata del Gianicolo oggi pomeriggio a Torpignattara sono previste due processioni modifica alla circolazione e al trasporto pubblico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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