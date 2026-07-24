Traffico Roma del 24-07-2026 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è cambiata la città nell'area dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù costrade riqualificate niente più doppie file e più spazio per i pedoni è l'esito dei lavori che hanno interessato in particolare piazza di Sant'Onofrio e Passeggiata del Gianicolo oggi pomeriggio a Torpignattara sono previste due processioni con modifiche alla circolazione e a trasporto pubblico la prima dalle 18 con partenza e arrivo in via Capua deviazioni potranno interessare le linee 104 e 409 la seconda dalle 19 alle 21 da via Francesco Baracca a via Cencelli possibili modifiche per le... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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