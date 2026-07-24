Traffico Roma del 24-07-2026 ore 08 | 30

Il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare a Roma è intenso alle 8:30 del 24 luglio 2026, con rallentamenti e code tra Casilina e Ardeatina.

Luceverde Roma trovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con rallentamenti e code tra Casilina ed Ardeatina e tra via Laurentina il bivio per la Roma Fiumicino rallentamenti e code anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code anche sulla tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia incolonnamenti tra via di Grottarossa e via dei due punti in direzione del centro città analoga situazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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