Traffico Roma del 24-05-2026 ore 07 | 30

Notizia in breve

Un grosso camion ha preso fuoco questa mattina in zona Ponte Margherita a Roma, causando la chiusura della strada. La combustione del veicolo ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Il traffico è rallentato e si registrano rallentamenti sulla viabilità circostante. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o su eventuali conseguenze.