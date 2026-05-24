Traffico Roma del 24-05-2026 ore 07 | 30
Un grosso camion ha preso fuoco questa mattina in zona Ponte Margherita a Roma, causando la chiusura della strada. La combustione del veicolo ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Il traffico è rallentato e si registrano rallentamenti sulla viabilità circostante. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o su eventuali conseguenze.
Luceverde Roma Bentrovati resta chiuso per l'incendio di un grosso camion ponte Margherita Perché dal quartiere Flaminio diretto verso Prati chiusa anche la rampa che da Piazza della Libertà mette sul Lungotevere dei Mellini a Monti Tiburtini la 42esima edizione del Palio di Sant'Anastasio un corteo storico tra pomeriggio e sera attraverserà diverse strade del quartiere tra queste via Benedetti via Bargellini via Rossi via dei Durantini via Meda via dei Monti Tiburtini previste chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti manifestazione socio-culturale in via dei Castani con divieto di transito dalle 7:30 alle 21 di oggi tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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