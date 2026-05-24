Traffico Roma del 24-05-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un grosso camion ha preso fuoco questa mattina in zona Ponte Margherita a Roma, causando la chiusura della strada. La combustione del veicolo ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Il traffico è rallentato e si registrano rallentamenti sulla viabilità circostante. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o su eventuali conseguenze.

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