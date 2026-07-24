Traffico Lazio del 24-07-2026 ore 17 | 30

Il traffico sulla A1 Roma-Napoli è molto intenso nel pomeriggio del 24 luglio, con particolare congestione sulla carreggiata sud. Sono segnalati diversi incidenti in corso, che stanno causando rallentamenti e code. La circolazione risulta difficile in entrambe le direzioni, con problemi anche nelle aree circostanti. Non sono state ancora fornite dettagli sui danni o eventuali feriti. La polizia e le autorità sono sul posto per gestire la situazione.

luce verde Lazio Buon pomeriggio traffico intenso lungo la carreggiata sud della A1 roma-napoli e non mancano gli incidenti incidenti che al momento stanno provocando code tra il be per la Roma L'Aquila e Valmontone poi a seguire tra Anagni Fiuggi Ferentino e poi tra Cassino e Caianello il tutto in direzione di Napoli a Roma abbiamo code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Pisana e Aurelia rallentamenti per traffico poi sul resto dell'anello dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina sulla carreggiata interna del raccordo anulare sarà chiuso lo svincolo per la Roma L'Aquila verso L'Aquila sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

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