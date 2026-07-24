Traffico Lazio del 24-07-2026 ore 09 | 30

Il tratto di via Ruggero Fauro tra via Carlo e via Balbo è chiuso al traffico per lavori. La chiusura riguarda la zona di Roma e si è resa necessaria questa mattina alle 9:30. La gestione della viabilità è stata affidata a Roma servizi per la mobilità e a luce verde, che forniscono aggiornamenti in tempo reale sulla situazione. Nessuna altra informazione sui tempi di riapertura è stata comunicata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiuso per lavori il tratto di via Ruggero Fauro tra via Carlo Stuparich e via della Moschea prestare attenzione alla segnaletica la riapertura è prevista per il pomeriggio di oggi a Trastevere in programma per le 10 una stazione in piazza Castellani possibili ripercussioni sul traffico di zona fino a termine vento previsto per 12:30 sospeso per lavori di sostituzione dei Binari il servizio della linea tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto ATV servizio bus sostitutivo per l'intera tratta in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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