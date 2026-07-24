In consiglio comunale a Portomaggiore è stata approvata una mozione proposta da un consigliere leghista, che proponeva di tradurre i regolamenti anche in lingua urdu. Il consigliere ha affermato che non si oppone alla comprensione e al rispetto delle norme. La discussione si è concentrata sulla possibilità di rendere più accessibili le regole per tutte le comunità presenti nel territorio.

"Non siamo e non saremo mai contrari alla comprensione e al rispetto delle regole". In consiglio comunale a Portomaggiore è stata discussa la mozione presentata dal consigliere leghista Massimo Contarini (foto). La proposta è di tradurre in lingua urdu il ‘ regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita ’, e integrarlo con iconografia informativa. Una richiesta con l’obiettivo di favorire il rispetto delle regole e una maggiore convivenza civile. "Vista la significativa presenza di stranieri sul suolo portuense, in particolare pakistana, l’urdu rappresenta dunque una lingua diffusa". Un documento che, secondo il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tradurre i regolamenti anche in lingua urdu". Approvata la mozione del leghista Contarini

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