Un consigliere ha proposto di tradurre in urdu il regolamento sulla convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita. La proposta include anche l’aggiunta di elementi iconografici per facilitare la comprensione. La mozione è stata presentata nel consiglio comunale, con l’obiettivo di rendere più accessibili le norme a chi parla questa lingua. La richiesta è stata avanzata dal rappresentante della Lega.

Tradurre in lingua urdu il ‘regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita’, e integrarlo con iconografia informativa. È la richiesta del consigliere Massimo Contarini, referente Lega, all’interno della mozione depositata in consiglio comunale. L’obiettivo, come dichiara Contarini, è quello di favorire il rispetto delle regole e una maggiore convivenza civile. Il consigliere leghista introduce la sua richiesta menzionando la presenza rilevante della comunità straniera: "All’interno del territorio comunale risiede una significativa comunità di cittadini di origine straniera, per la quale la lingua urdu rappresenta il principale veicolo di comunicazione e comprensione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contarini: "Tradurre in lingua urdu le regole di convivenza civile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Memoria dell’Heysel nelle scuole: la proposta di legge per insegnare la convivenza civile e i valori sportiviÈ stata avviata l'esame di una proposta di legge alla 7ª commissione cultura della Camera.

Diritti in Italia, così dieci anni di “imbuto legislativo” hanno bloccato le riforme: “Politica incapace di tradurre le domande sociali”Negli ultimi dieci anni, in Italia, le proposte di riforma sui diritti sono rimaste bloccate o rallentate, creando un vero e proprio “imbuto...