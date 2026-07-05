Contarini | Tradurre in lingua urdu le regole di convivenza civile

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un consigliere ha proposto di tradurre in urdu il regolamento sulla convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita. La proposta include anche l’aggiunta di elementi iconografici per facilitare la comprensione. La mozione è stata presentata nel consiglio comunale, con l’obiettivo di rendere più accessibili le norme a chi parla questa lingua. La richiesta è stata avanzata dal rappresentante della Lega.

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Tradurre in lingua urdu il ‘regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita’, e integrarlo con iconografia informativa. È la richiesta del consigliere Massimo Contarini, referente Lega, all’interno della mozione depositata in consiglio comunale. L’obiettivo, come dichiara Contarini, è quello di favorire il rispetto delle regole e una maggiore convivenza civile. Il consigliere leghista introduce la sua richiesta menzionando la presenza rilevante della comunità straniera: "All’interno del territorio comunale risiede una significativa comunità di cittadini di origine straniera, per la quale la lingua urdu rappresenta il principale veicolo di comunicazione e comprensione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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