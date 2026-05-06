Nella giornata di oggi è stata approvata in aula una mozione che trasforma via Condotti in una zona pedonale. La modifica riguarda anche gli orari dedicati a carico e scarico per i negozianti, che subiranno alcuni cambiamenti. Oltre a questa strada, altre piazze notevoli della città sono state incluse nel nuovo piano di pedonalizzazione, coinvolgendo diverse aree centrali. La decisione mira a ridurre il traffico e migliorare la vivibilità del quartiere.

? Cosa scoprirai Come cambieranno gli orari di carico e scarico per i negozianti?. Quali altre piazze iconiche saranno coinvolte nel nuovo piano pedonale?. Chi dovrà coordinare i nuovi divieti di transito tra le 10 e le 24?. Perché il Comune ha scelto proprio questo modello per il centro?.? In Breve Baglio e Angelucci coordinano il piano con il Municipio I e la Polizia Locale.. Divieto di transito proposto per i veicoli dalle ore 10 alle 24.. Progetto esteso a Piazza di Spagna, Piazza Mignanelli, Via Veneto e Portico d’Ottavia.. Dialogo costante con l'Associazione Via Condotti per gestire carico e scarico merci.. Baglio e Angelucci hanno ottenuto l’approvazione in aula della mozione per pedonalizzare via Condotti, segnando un passaggio decisivo per la gestione del centro storico di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, via Condotti diventa pedonale: approvata la mozione in aula

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