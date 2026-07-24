Tra i giocatori nuovi, il portiere Viscovo e i difensori Caparros, Ramirez, Cervoni e Montanaro sono stati ingaggiati, con la maggior parte proveniente dalla serie D. Escludendo Zucchini, gli altri sono tutti di questa categoria. Attualmente, la squadra ha 16 giocatori sotto contratto per la stagione 2026-27, di cui sei rappresentano delle conferme.

Sono 16 i giocatori che finora la Spal ha messo sotto contratto nella stagione 2026-27. Sei di questi rappresentano delle conferme, seppur non tutti in senso stretto. Gabriele Mazza, attaccante classe 2004, iniziò infatti a Ferrara lo scorso campionato segnando anche un paio di reti per poi trasferirsi in prestito al Vittoria in Eccellenza siciliana. Il club biancazzurro però gli prolungò il contratto, e anche se prevedibilmente non sarà un punto fermo della squadra di Parlato al momento è a disposizione. Gli altri li conosciamo bene: il portiere Alessandro Giacomel che però non è sicuro di restare a Ferrara, il capitano Andrea Dall’Ara, il terzino sinistro Simone Mazzali, il regista Leonardo Mazza e il mediano Manuel Ricci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tra i volti nuovi, il portiere Viscovo, i difensori Caparros, Ramirez, Zucchini, Cervoni e Montanaro. A parte Zucchini, gli altri provengono tutti dalla serie D. Sedici al momento i giocatori a contratto: sei sono conferme

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