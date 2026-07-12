I maturandi del liceo classico Zucchi sono usciti insieme dall’edificio, formando una catena umana prima di partire. La tradizione prevede che gli studenti si tengano per mano durante questa uscita simbolica, che rappresenta il passaggio dalla scuola al futuro. La preside si è unita ai ragazzi mentre lasciavano l’istituto, segnando il momento con questa consuetudine. La scena si è svolta davanti all’istituto, con gli studenti e la dirigente che hanno condiviso questa fase di addio.

Una corsa simbolica dei maturandi fuori dal liceo classico Zucchi, verso il futuro, prendendosi per mano: è la tradizione dei maturandi al liceo classico monzese. Ma quest’anno i ragazzi hanno preso per mano anche la loro preside e tutto si è concluso in un grande applauso di saluto. È stato il loro modo di salutare la preside uscente, la professoressa Rosalia Natalizi Baldi, che andrà a riposo da settembre. E lei ha ricambiato scrivendo una lettera a ciascuna componente della scuola, studenti, docenti, personale Ata e genitori. "Siete la ragione del mio lavoro quotidiano, il senso delle mie fatiche, del mio impegno, lo specchio di ciò che ero dentro le stesse mura e la prospettiva di felicità cui mi auguro di aver contribuito – scrive la dirigente ai ’suoi’ ragazzi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti insieme fuori dal liceo. La corsa degli ’Zucchini’ con la preside in partenza

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