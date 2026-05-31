Massimo Zucchini e Loreno Rossi sono stati riconfermati, rispettivamente, come presidente e direttore di Confesercenti Bologna. La decisione è stata presa durante l’assemblea dei soci. Entrambi ricoprono i ruoli da diversi anni. Non sono state annunciate modifiche alle cariche o nuovi incarichi. La conferma avviene in un momento di continuità per l’associazione. La votazione si è svolta senza contestazioni.

Massimo Zucchini (presidente) e Loreno Rossi (direttore) sono stati riconfermati alla guida di Confesercenti Bologna. Questo l’esito – all’unanimità – dell’assemblea elettiva che giovedì si è riunita nelle sale del Relais Bellaria Hotel. A conclusione della stessa assemblea i delegati hanno ottemperato ad altri obblighi, votati tutti all’unanimità: l’elezione dei 25 componenti la nuova presidenza, tra cui compaiono nomi illustri e tanti italiani di origine straniera che operano nel commercio, il turismo e i pubblici esercizi sotto le Due Torri; l’elezione dei delegati all’Assemblea Elettiva di Confesercenti Nazionale che si terrà a Roma nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nomine Conferescenti. Sì a Zucchini e Rossi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCROCCHIARELLA DI ZUCCHINE: la Ricetta SFIZIOSA, Facile e Croccantissima!

Notizie e thread social correlati

Nomine Parco, Valbonesi e Allegni: "No a nomine calate dall'alto, serve equilibrio tra Romagna e Toscana"In una dichiarazione pubblica, un rappresentante regionale ha espresso la volontà di evitare nomine imposte dall’alto per le cariche di presidente...

Mps, il cda si divide: per Lovaglio e Bisoni nomine a maggioranzaIl consiglio di amministrazione di Mps ha approvato le nomine di Luigi Lovaglio come amministratore delegato e direttore generale, e di Cesare Bisoni...

Si parla di: Nomine Conferescenti. Sì a Zucchini e Rossi; Confesercenti, Mauro Lazzarini confermato alla presidenza: al via la raccolta firme per salvare i negozi di vicinato.

Nomine Conferescenti. Sì a Zucchini e RossiEletti i 25 componenti della nuova presidenza. Le prime dichiarazioni. Sfide enormi ci attendono. msn.com