Tra gli Houthi e l’Iran c’è un rapporto particolare

Le ostilità tra gli Houthi e l’Arabia Saudita sono riprese dopo anni di calma, segnando il primo scontro dal termine della guerra iniziata nel 2014 e conclusa nel 2022. La nuova escalation è stata innescata da un incidente aereo, che ha portato a raid e attacchi tra le due parti. Il conflitto coinvolge anche l’Iran, che sostiene gli Houthi, mentre l’Arabia Saudita interviene con operazioni militari nella regione.

Negli scorsi giorni sono riprese le ostilità tra gli Houthi, il gruppo armato che governa parte dello Yemen, e l’Arabia Saudita. È la prima volta dopo la fine di una lunghissima guerra tra le due parti, combattuta tra il 2014 e il 2022, e tra le cause scatenanti c’è un volo aereo. Il 13 luglio l’Arabia Saudita ha bombardato l’aeroporto di Sanaa, la capitale dello Yemen dominata dagli Houthi, per impedire l’atterraggio di un aereo che trasportava importanti funzionari degli Houthi di ritorno dal funerale dell’ex Guida suprema iraniana Ali Khamenei (è poi atterrato in un altro aeroporto). Gli Houthi hanno risposto militarmente, e hanno finito per annunciare la chiusura dell’importante stretto di Bab el Mandeb alle navi saudite. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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