conflitto usa iran teheran allerta gli houthi per un sostegno

Nella notte sono stati condotti nuovi attacchi statunitensi contro infrastrutture iraniane, colpendo installazioni di difesa aerea, ponti e strutture logistiche. Le operazioni sono state eseguite con colpi mirati e hanno interessato diverse zone del paese. Nel frattempo, Teheran ha inviato un messaggio agli Houthi, avvertendo sulla possibilità di un sostegno in caso di escalation.

Sesta notte di pesanti attacchi statunitensi sull’Iran con colpi sferrati alle installazioni di difesa aerea, ponti, infrastrutture logistiche e di trasporto della Repubblica Islamica.. In uno dei raid nella provincia di Hormozgan si sono registrate sette vittime e altre nove sono rimaste ferite. Teheran dal canto suo rivendica l’attacco a siti militari statunitensi in Kuwait, due postazioni radar statunitensi nel sultanato dell'Oman e continua a bloccare lo Stretto di Hormuz. Teheran dal canto suo rivendica l’attacco a siti militari statunitensi in Kuwait, due postazioni radar statunitensi nel sultanato dell'Oman e continua a bloccare lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Cinque ore di attacchi degli USA sullIRAN. TEHERAN: Vanificati mesi di sforzi per la pace

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