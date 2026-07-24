TPL torna la linea per il cimitero | stop a un’assenza durata 36 anni

Dopo 36 anni, è ripresa la linea di trasporto pubblico locale che collega il centro città al cimitero comunale di Avellino. La ripresa del servizio è stata annunciata dalla direzione del trasporto pubblico, che ha ripristinato la linea sospesa dal 1987. La nuova corsa sarà operativa con frequenza regolare, secondo quanto comunicato dall’azienda di trasporto. La riattivazione del collegamento mira a facilitare l’accesso al cimitero per i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo 36 anni torna il collegamento del trasporto pubblico locale con il Cimitero comunale di Avellino. La Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania ha infatti autorizzato, in via sperimentale, l’istituzione di due corse della linea urbana, accogliendo la richiesta avanzata dal Comune di Avellino e la proposta di rimodulazione predisposta da AIR Campania. Si tratta di un risultato significativo per la città: dal 1990, infatti, il Cimitero non era più servito dal TPL, privando per oltre tre decenni tanti cittadini, in particolare anziani e persone con difficoltà negli spostamenti, della possibilità di raggiungere con facilità un luogo di raccoglimento e di memoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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