Area nord Napoli spettro di tempesta perfetta sul Tpl | dopo Linea 1 voci di stop a Metro Arcobaleno
Nel settore del trasporto pubblico nell’area nord di Napoli si diffondono voci di possibili interruzioni. Dopo la sospensione della Linea 1, si parla di uno stop anche alla Metro Arcobaleno. L’ipotesi di un cortocircuito rischia di bloccare ulteriori servizi, creando disagi tra i pendolari. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le preoccupazioni aumentano tra gli utenti e le autorità locali.
Tempo di lettura: 3 minuti C’è lo spettro di un cortocircuito nel trasporto pubblico dell’area nord di Napoli. Non bastava la chiusura della Linea 1 Anm, nella tratta Piscinola-Colli Aminei, dal dal 22 giugno al 14 settembre. Ora circolano voci di interruzione estiva per la Metropolitana Arcobaleno (tratta Piscinola — Aversa Centro), gestita dall’Eav. Nel secondo caso non c’è conferma ufficiale, al momento. Fonti dell’azienda frenano con Anteprima24: “ Niente di definito, non c’è certezza di chiusura”. Tuttavia i rumors corrono, e i timori crescono. Usb Lavoro Privato esprime “forte preoccupazione per la prospettata chiusura contemporanea della tratta Piscinola–Frullone della Metropolitana Linea 1 di Napoli e della Linea Arcobaleno Piscinola–Aversa Centro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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